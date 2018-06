Paris (AFP) Der seit Tagen gesuchte mutmaßliche Schütze von Paris befindet sich in den Händen der Polizei. Wie die Pariser Staatsanwaltschaft in der Nacht zum Donnerstag mitteilte, ergab ein DNA-Test, dass es sich bei dem am Vorabend festgenommenen Verdächtigen um den gesuchten mutmaßlichen Täter handelt. Der Mann hatte am Montag an verschiedenen Orten in Paris um sich geschossen und unter anderem einen Menschen schwer verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.