Nürnberg (SID) - Trainer Gertjan Verbeek von Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg hofft im Abstiegskampf auf personelle Verstärkung. "Im Defensivbereich sehen wir noch Verbesserungspotenzial. Dort müssen wir uns eventuell Gedanken machen (...). Wenn wir also im Winter einen Spieler bekommen, ihn bezahlen können und der Junge gerne für den Club spielen würde, dann machen wir das", sagte der 51-Jährige bei Sport1.

Der fränkische Traditionsklub will indes am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg endlich seinen ersten Saisonsieg einfahren. Verbeek forderte, bei diesem Vorhaben nicht zu sehr auf den Gegner zu schauen. "Ich habe eine Philosophie, und wir müssen uns einen eigenen Plan machen, um zum Erfolg zu kommen", sagte er am Donnerstag. Wolfsburg, das die vergangenen vier Spiele in der Bundesliga gewonnen hat, habe "eine gute Serie gemacht" und sei "sehr gefährlich im Angriff", würdigte Verbeek den VfL.

Dass dessen Coach Dieter Hecking erstmals seit seinem Abschied vom Club Ende Dezember 2012 wieder zurückkehrt nach Nürnberg mache die Begegnung "ein bisschen speziell", meinte Verbeek, "aber in der Mannschaft ist das kein Thema". Und das, obwohl bei Wolfsburg mit Timm Klose ein weiterer früherer Clubberer spielt und beim 1. FCN die einstigen Wolfsburger Makoto Hasebe, Emanuel Pogatetz sowie Alexander Esswein aktiv sind.

Hasebe kündigte an: "Ich weiß alles über Wolfsburg - und das werde ich Spielern und Trainer erzählen." Verzichten muss der Club auf Berkay Dabanli (Schulterprobleme).