Leverkusen (SID) - Champions-League-Starter Bayer Leverkusen muss im Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Aufsteiger Hertha BSC auf Fußball-Nationalspieler Stefan Reinartz verzichten. Der Mittelfeldspieler ist nach seiner Fersenverletzung noch nicht wieder komplett fit. Dafür kehrt der zuletzt gelb-rot-gesperrte Nationalspieler Lars Bender in den Kader des Werksklubs zurück. Innenverteidiger Ömer Toprak, der unter heftigen Zahnschmerzen gelitten hatte, steht ebenfalls bereit.

"Hertha hat gut gespielt diese Saison, es wird nicht einfach für uns. Zumal einige unserer Nationalspieler eine sehr lange Reise über tausende Kilometer hinter sich haben. Das ist nicht ideal, umso wichtiger sind nun die Einstellung und mentale Stärke", sagte Teamchef Sami Hyypiä auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Keinen Gedanken verliert der Finne über das Top-Spiel Borussia Dortmund gegen Bayern München am Samstagabend. "Das interessiert mich erst mal nicht, wir müssen uns allein auf uns konzentrieren. Wenn wir ein entsprechendes Resultat in Berlin erzielen, können wir uns abends vielleicht mit guter Laune das Topspiel anschauen", sinnierte Hyypiä. 1300 Fans werden Bayer in die deutsche Hauptstadt begleiten.