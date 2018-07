Berlin (dpa) - Nach der Qualifikation von Uruguay ist das Teilnehmerfeld der Fußball-WM 2014 komplett. Fest steht damit auch, welche acht Teams bei der Auslosung am 6. Dezember in Costa do Sauípe als Gruppenköpfe gesetzt sind.

Neben der deutschen Nationalmannschaft und Gastgeber Brasilien sind dies die weiteren Topteams der aktuellen FIFA-Weltrangliste aus Spanien, Argentinien, Kolumbien, Belgien, der Schweiz und Uruguay. Top-Nationen wie Vize-Weltmeister Niederlande, 2006-Weltmeister Italien oder England müssen in den Europa-Topf und könnten zu deutschen Gruppengegnern werden. Das genaue Los-Prozedere wird am 3. Dezember von den WM-Organisatoren festgelegt.

