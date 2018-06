Montevideo (dpa) - Uruguay hat das letzte WM-Ticket gelöst. Dazu reichte dem zweifachen Weltmeister in Montevideo im Playoff-Rückspiel gegen Jordanien ein 0:0-Unentschieden. Nach dem 5:0-Sieg vor einer Woche in Amman sicherten sich die Uruguayer so ihre zwölfte Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft. Im ausverkauften Estadio Centenario taten sich die "Urus" nach dem torreichen Hinspiel diesmal schwer, den jordanischen Torwart Mohamad Shatnawi zu überwinden. Erst in der 30. Spielminute hatten sie ihre erste Torchance.

