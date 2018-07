Montevideo (dpa) - Uruguay hat das letzte WM-Ticket gelöst. Dazu reichte dem zweifachen Weltmeister am Mittwoch in Montevideo im Playoff-Rückspiel gegen Jordanien ein 0:0-Unentschieden.

Nach dem 5:0-Sieg vor einer Woche in Amman sicherten sich die Uruguayer so ihre zwölfte Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft.

Im mit 55 000 Zuschauern ausverkauften Estadio Centenario taten sich die "Urus" nach dem torreichen Hinspiel diesmal schwer, den jordanischen Torwart Mohamad Shatnawi zu überwinden. Erst in der 30. Spielminute hatten sie ihre erste Torchance. Stürmerstar Edinson Cavani schoss aus schwierigem Winkel allerdings weit über die Latte. In der zweiten Halbzeit erarbeiteten sich die Südamerikaner mehr Torchancen, scheiterten aber immer wieder am gegnerischen Torwart.

Uruguay hatte die Südamerika-Qualifikation als Fünfter abgeschlossen und musste zum vierten Mal in Folge in die WM-Playoffs.