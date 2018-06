Madrid (SID) - Sami Khediras Kreuzbandriss hat Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid für kurze Zeit in "Schockstarre" versetzt. Das zumindest sagte Mittelfeldstar Xabi Alonso bei einem Sponsorentermin am Donnerstag. Der spanische Welt- und Europameister ist sich jedoch "sicher", dass Khedira "schneller wieder zurückkommt als gesagt wird". Der deutsche Nationalspieler sei "mental sehr stark" und "typisch deutsch in dieser Beziehung."

Mittelfeldspieler Khedira hatte die schwere Verletzung beim Länderspiel in Mailand gegen Italien (1:1) erlitten und wird voraussichtlich rund sechs Monate ausfallen.