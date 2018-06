Moskau (AFP) Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat versichert, mit ihm werde Teheran nicht an eine Atombombe gelangen. "Ich verspreche, der Iran wird keine Atomwaffe erhalten", sagte Netanjahu am Donnerstag während eines Besuchs in Moskau vor Vertretern der jüdischen Gemeinde. Er äußerte auch scharfe Kritik an den Äußerungen von Irans geistlichem Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei. "Ein derartiger Iran darf keine Atomwaffe haben", sagte Netanjahu.

