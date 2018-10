Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will den Abbau des staatlichen Schuldenbergs zu einem zentralen Projekt der künftigen Bundesregierung machen. Voraussetzung dafür sei, dass es keine Neuverschuldung gebe, sagte Merkel auf einer Veranstaltung der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin. Zugleich mahnte sie zur Einhaltung der Schuldengrenzen auch auf europäischer Ebene. Union und SPD wollen in der siebten großen Runde ihrer Verhandlungen unter anderem über eine gemeinsame Linie bei den Finanzen und in der Gesundheitspolitik beraten. Die SPD stellt sich auf ein hartes Ringen ein.

