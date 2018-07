London (dpa) - Die bekannte britische Komiker-Truppe Monty Python plant 15 Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Live-Auftritt in den USA ein Comeback auf der Bühne. Die fünf lebenden Mitglieder der Truppe werden im Juli nächsten Jahres in der Londoner O2-Arena auftreten. Das gaben sie in London bekannt. Die Zuschauer dürften sich auf "ein bisschen Comedy, etwas Musik und ein ganz kleines bisschen Senioren-Sex" freuen, sagte Eric Idle. Monty Python sind unter anderem für ihren schwarzen Humor bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.