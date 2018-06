Washington (AFP) Der wegen seiner Prügelattacken berüchtigte US-Rapper Chris Brown ist zu einer dreimonatigen Entzugs-Therapie verurteilt worden. Ein Richter in Los Angeles ordnete am Mittwoch an, dass sich der 24-Jährige 90 Tage lang einem Programm zum Drogenentzug und zum Abbau von Aggressionen unterziehen muss. Außerdem muss er wöchentlich 24 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

