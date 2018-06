Östersund/Frankfurt (SID) - Biathlon-Bundestrainer Uwe Müssiggang hat das von Doppel-Olympiasiegerin Andrea Henkel (Großbreitenbach) angeführte Aufgebot für die Mixedstaffel am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/ARD) nochmals bestätigt. Zusammen mit Franziska Hildebrand, dem ehemaligen Sprint-Weltmeister Arnd Peiffer (beide Clausthal-Zellerfeld) und Florian Graf (Eppenschlag) bildet die 35 Jahre alte Henkel das Quartett des Deutschen Skiverbandes (DSV).

"Diese vier werden am Freitag nach Östersund fahren. Der Rest der Mannschaft bleibt noch ein paar Tage in Norwegen und wird dann am Montag nach Schweden kommen", sagte Müssiggang am Donnerstag.

Im norwegischen Sjusjoen hatte sich die deutsche Mannschaft auf den Olympia-Winter vorbereitet. "Die endgültige Entscheidung, wer in Östersund in den Einzelrennen an den Start geht, werden wir dann Anfang der kommenden Woche treffen", sagte Müssiggang.