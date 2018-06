Oklahoma City (SID) - Dank einer Klasseleistung von Liga-Topscorer Kevin Durant bleiben die Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zuhause ungeschlagen. Der 25 Jahre alte Forward, bester Punktesammler in drei der vergangenen vier Spielzeiten, erzielte beim 105:91 am Donnerstag gegen die Los Angeles Clippers 28 Punkte, verteilte acht Assists und revanchierte sich fast im Alleingang für die Niederlage der Thunder in Los Angeles in der vergangenen Woche.

Für Oklahoma war es der dritte Sieg in Folge, das Team von Trainer Scott Brooks ist mit acht Siegen Dritter im Westen. Aufseiten der Clippers baute Guard Chris Paul seine Rekordserie von mindestens zehn Punkten und zehn Assists pro Partie auf nun 13 Spiele in Folge aus.

Ein Kuriosum gab es beim Halbzeit-Rahmenprogramm: Zum zweiten Mal in Folge und zum fünften Mal in diesem Kalenderjahr traf ein Fan der Thunder den "Lucky Shot", den Wurf von der Mittellinie, und strich dafür 20.000 Dollar (14.900 Euro) ein.

Die Chicago Bulls kassierten mit der 87:97-Niederlage bei den Denver Nuggets ihre erste Pleite seit fünf Spielen. Auch 19 Punkte von Bulls-Star und Topscorer Derrick Rose halfen nicht, bei Denver trafen sechs Spieler um Jordan Hamilton (17) zweistellig.