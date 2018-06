Buenos Aires (SID) - Der Deutsche Basketball Bund (DBB) muss im Werben um eine Wildcard für die WM 2014 an diesem Wochenende die erste Hürde nehmen. Beim Meeting des Weltverbandes FIBA in Buenos Aires/Argentinien wird die Kandidatenliste gekürzt. 15 Nationen haben sich um die vier offenen Plätze für die Endrunde in Spanien (30. August bis zum 14. September) beworben. Wieviele Länder von der Liste gestrichen werden, ist nicht bekannt. Die Entscheidung über die Vergabe fällt erst am 1. Februar in Barcelona.

DBB-Präsident Ingo Weiss ist sich sicher, dass Deutschland bis dahin im Rennen bleibt. "Ich gehe davon aus, dass uns die Kürzung nicht betrifft", sagte der 50-Jährige dem SID. Mit Prognosen ist Weiss wegen der starken Konkurrenz eher vorsichtig. "Es haben sich viele spannende Kandidaten beworben. Brasilien ist dabei, Kanada ist dabei, China ist dabei. Europa kommt mit der Türkei, Russland, Griechenland, Italien und Deutschland. Das sind acht große Kandidaten für vier Plätze", sagte Weiss.

Die deutsche Nationalmannschaft hatte durch das Vorrunden-Aus bei der EM in Slowenien die sportliche WM-Qualifikation wie vor vier Jahren verpasst. Damals hatte es das DBB-Team durch die Hintertür zur Weltmeisterschaft in der Türkei geschafft. "Unser kleines Problem ist, dass wir schon letztes Mal eine Wildcard bekommen haben", sagte Weiss: "Aber jetzt haben wir eine neue Zeit."