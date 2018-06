Peking (AFP) Bei der Explosion einer Ölpipeline sind in China mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. An der Pipeline in der Hafenstadt Qingdao im Osten des Landes war am Freitag zunächst ein Leck entstanden, wie die Behörden mitteilte. Wenige Stunden später explodierte die Leitung des staatlichen chinesischen Energiekonzerns Sinopec dann bei Reparaturarbeiten. Die Zahl der Todesopfer könnte den Angaben zufolge weiter steigen. Zur Zahl der Verletzten machten die Behörden zunächst keine Angaben.

