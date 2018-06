Peking (AFP) Mit einer Plakat-Kampagne wollen Tierschützer Hunde und Katzen in China vor dem Kochtopf retten. Für die Kampagne "Bleib gesund. Sag Nein zu Katzen- und Hundefleisch" ließ die Tierschutzorganisation Animals Asia aus Hongkong am Freitag fast 300 Plakate in großen Städten wie Peking, Shanghai und Kanton aufhängen. Eines der Motive zeigt ein kleines Mädchen mit zwei Hunden - und eine Hand, die mit Essstäbchen nach einem der Hunde greift. "Was du gerade gegessen hast, könnte der beste Freund eines Kindes gewesen sein", steht unter dem Bild.

