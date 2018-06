Berlin (dpa) - Microsoft hat den Verkaufsstart seiner neuen Spielekonsole Xbox One mit zahlreichen Gästen und Prominenten rund um den Globus gefeiert. Seit Freitag ist die Konsole in 13 Ländern weltweit erhältlich. Punkt Mitternacht gingen die ersten von Tausenden grüner Kisten über die Ladentische.

Von Neuseeland über Los Angeles und New York bis London und Berlin stiegen große Partys. Vor den Elektronikläden etwa von Best Buy in New York oder Saturn in Berlin standen Dutzende Fans Schlange, um eine der ersten Konsolen zu ergattern. Auf dem amerikanischen Angebot von Amazon war die Xbox One am Freitag nicht erhältlich.

Zum Marktstart der Xbox One lud Microsoft am Donnerstag auch in seine neue Hauptstadt-Niederlassung in Berlin zahlreiche Gäste. Die neue Repräsentanz des Unternehmens Unter den Linden, die zur Feier des Abends mit grünem Lichtspiel illuminiert wurde, wurde erst vor rund zwei Wochen von Microsoft-Chef Steve Ballmer offiziell eingeweiht. In New York mietete sich das Unternehmen im Best Buy Theater am Times Square passende Räumlichkeiten für eine große Party mit Zombies, römischen Soldaten und Fantasie-Sportwagen, die einigen Spieletiteln entstiegen waren. In London tauchte Microsoft den Leicester Square in grünes Xbox-Licht.

Die Xbox One tritt gegen Sonys neue Playstation 4 an, die der japanische Konzern vor einer Woche in Nordamerika an den Start gebracht hat. Kommende Woche wird sie auch in Europa verfügbar sein. Von den neuen Konsolen, die nach mehr als sieben Jahren ihre Vorgänger ablösen, erwartet die Spielebranche wieder einen deutlichen Aufschwung. Die technischen Daten der beiden konkurrierenden Systeme sind recht ähnlich. Allerdings ist die Xbox One mit mehr Zubehör rund 100 Euro teurer.

Auch die Spieleentwickler erhoffen sich neuen Schwung durch die neue Generation der Hardware. "Wir haben seit mehr als zwei Jahren auf den Punkt hingearbeitet, an dem wir den Spielern unsere Next-Gen-Titel erstmals überreichen, und in dieser Woche ist es soweit", schwärmte Patrick Soderlund Chef der Electronic Arts Studios. "Wenn man einmal Next-Gen gespielt hat, kann man kaum noch etwas anderes spielen." Insgesamt fünf neue Spiele will der Verlag für die Playstation 4 und die Xbox One zum Start in den Handel bringen.

Microsoft hat nach eigenen Angaben 86 Millionen Xbox 360 weltweit verkauft und lag damit zuletzt knapp vor Sony. In Deutschland ist derzeit die Playstation 3 der Spitzenreiter. Diese Position will Microsoft dem Rivalen streitig machen. "Als sehr gefestigte Nummer zwei wollen wir die Nummer eins werden", sagte Microsoft-Manager Oliver Kaltner.