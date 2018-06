München (AFP) Mit Angriffen auf die SPD hat CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt am Freitag den Parteitag der Christsozialen in München eröffnet. Bei der SPD entstehe angesichts mancher Aussagen der Eindruck, dass sie das Ergebnis der Bundestagswahl nicht verstanden habe, sagte Dobrindt. An SPD-Chef Sigmar Gabriel gerichtet ergänzte er: "Herr Gabriel, die SPD muss erkennen, dass sie die Wahl verloren hat."

