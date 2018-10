Berlin (AFP) Fünf Jahre nach dem Bildungsgipfel ist in Deutschland die Zahl der jungen Leute ohne Schul- oder Berufsabschluss immer noch hoch. Das geht aus einer am Freitag in Berlin veröffentlichten Analyse des Bildungsforschers Klaus Klemm für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) hervor. "Die vermeintliche 'Bildungsrepublik Deutschland' bleibt ein sozial gespaltenes Land", heißt es darin.

