Frankfurt/Main (AFP) Die wichtigsten Kriterien für den Banken-Stresstest der Europäischen Zentralbank (EZB) sollen Ende Januar veröffentlicht werden. EZB-Präsident Mario Draghi sagte am Freitag beim Europäischen Bankenkongress in Frankfurt am Main, er gehe davon aus, dass er dann zusammen mit der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) die Schlüsselparameter verkünden werde.

