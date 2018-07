Frankfurt/Main (AFP) Deutschlands Banken und Sparkassen haben in diesem Jahr rund 520 Millionen Euro in den Bankenrettungsfonds eingezahlt. Damit befänden sich in dem Fonds insgesamt rund 1,8 Milliarden Euro, wie die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA) am Freitag in Frankfurt am Main mitteilte. Die Bankenabgabe wird seit Anfang 2011 erhoben. Damit soll die Finanzbranche künftig selbst für Krisen vorsorgen: Das Geld fließt in den sogenannten Restrukturierungsfonds, mit dem kriselnde Banken vor dem Zusammenbruch gerettet werden können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.