Berlin (AFP) Die Unterhändler von Union und SPD haben ihren Streit über die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkasse beigelegt. Die bislang pauschal erhobenen Zusatzbeiträge werden künftig einkommensbezogen erhoben, wie der CDU-Gesundheitsexperte Jens Spahn am Freitag vor Journalisten in Berlin sagte. Zugleich werde der Arbeitgeberanteil am regulären Einheitsbeitrag weiter auf dem jetzigen Niveau von 7,3 Prozent gesetzlich festgeschrieben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.