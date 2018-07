Baden-Baden (Deutschland) (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat den griechischen Regierungschef Antonis Samaras aufgerufen, an dem Spar- und Reformkurs in seinem Land festzuhalten. Niemand dürfe "sobald sich die ersten Erfolge einstellen in den Anstrengungen wieder nachlassen", sagte Schäuble am Freitag im Südwestrundfunk (SWR). Deutschland werde auch bilateral alles dafür tun, um den Griechen auf ihrem "besonders anstrengenden Weg" zu helfen, versprach er. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau sei in diese Hilfe einbezogen worden, um kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen.

