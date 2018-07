Berlin (AFP) In der Wirtschaft stoßen die von SPD und Union diskutierten Vorhaben in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik weiter auf Bedenken. DIHK-Präsident Eric Schweitzer forderte in der "Bild" vom Freitag, neben dem Finanzierungsvorbehalt einen "Beschäftigungsvorbehalt" in den Koalitionsvertrag aufzunehmen. "Politik, die Arbeitsplätze kostet, ist die teuerste Politik überhaupt", sagte Schweitzer dem Blatt. Die Koalitionäre müssten deshalb zusagen, dass sie nur Maßnahmen beschließen würden, die Beschäftigung sicherten. Die bisher diskutierten Pläne für höhere Sozialausgaben gingen "zu Lasten der Beschäftigung" und seien eine Hypothek für die junge Generation.

