Berlin (AFP) Polen will 119 Leopard-Panzer von Deutschland kaufen. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) und sein polnischer Kollege Tomasz Siemoniak am Freitag in Posen. Die Lieferung soll von 2014 bis 2015 erfolgen. Im Einzelnen geht es um 105 Leopard Kampfpanzer des Typs 2 A5, 14 Leopard Kampfpanzer in der Version 2 A4 sowie 18 Bergepanzer 2 und 200 Lkw. Der Kaufpreis wird auf bis zu 180 Millionen Euro geschätzt.

