Kiew (AFP) Der ukrainische Ministerpräsident Mykola Asarow hat das Aus für das Assoziierungsabkommen mit der EU mit wirtschaftlichen Zwängen begründet. "Diese Entscheidung wurde ausschließlich von ökonomischen Gründe diktiert und ändert die strategische Richtung unseres Landes nicht", sagte Asarow am Freitag vor dem Parlament in Kiew. Am Donnerstag hatte der Regierungschef die Vorbereitungen für das jahrelang vorbereitete Abkommen nur eine Woche vor der geplanten Unterzeichnung überraschend gestoppt.

