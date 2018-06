München (AFP) Deutschlands Wirtschaft geht optimistisch in den Winter. Der monatlich veröffentlichte Geschäftsklimaindex des Münchner ifo-Instituts stieg im November deutlich an, wie das Institut am Freitag mitteilte. Die Erwartungen der Firmen für ihr Geschäft in den kommenden Monaten lägen auf dem höchsten Niveau seit zweieinhalb Jahren.

