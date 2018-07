Düsseldorf (AFP) Verbraucherschützer haben die Praxis von Firmen kritisiert, Nutzern ihrer Internetseiten durch vorab angewählte Häkchen Werbung oder auch Produkte zum Kauf unterzumogeln. Dieses Vorgehen von Unternehmen im Internet sei "ebenso frech wie kundenfeindlich", erklärte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen am Freitag in Düsseldorf. Zustimmung zum Empfang von Werbung oder zum Kauf von Produkten solle "Kunden weder zwangsweise untergejubelt noch per voreingestelltem Häkchen entlockt werden".

