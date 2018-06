Frankfurt/Main (AFP) In Hessen soll mal wieder politisches Neuland betreten werden: Zwei Monate nach der Landtagswahl zeichnet sich dort ein schwarz-grünes Bündnis ab. CDU und Grüne würden dann erstmals in einem Flächenland gemeinsam regieren, nachdem sie dies zuvor lediglich im Stadtstaat Hamburg gewagt hatten. Nachdem Hessen vor knapp drei Jahrzehnten bereits die erste rot-grüne Landesregierung auf Landesebene erlebt hatte, steht in dem Bundesland nun vermutlich ein neues politisches Experiment an. Dessen Ausgang dürfte bundesweit beachtet werden.

