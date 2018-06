Bonn (AFP) Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Alois Glück, hat völlige Transparenz bei der Aufarbeitung der Führungskrise im Bistum Limburg gefordert. Es sei wichtig, dass die von der Deutschen Bischofskonferenz eingesetzte Prüfungskommission die Vorgänge im Zusammenhang mit dem Umbau am Limburger Bischofssitz gründlich durchleuchten könne und der Prüfbericht dann auch veröffentlicht werde, erklärte Glück am Freitag auf der Vollversammlung des ZdK in Bonn.

