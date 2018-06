Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Freitag Vorwürfe zurückgewiesen, er habe die Ukraine zur Abkehr von der Annäherung an die Europäische Union gezwungen. Zugleich warf Putin den Europäern vor, die Ukraine unter Druck zu setzen und zu erpressen: "Wir haben Drohungen von unseren europäischen Partnern gegen die Ukraine gehört, bis hin zu dem Punkt, ihnen bei der Organisation von Massenprotesten zu helfen", sagte Putin bei einer Pressekonferenz in Moskau. "Dies ist Druck, dies ist Erpressung."

