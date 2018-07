São Paulo (SID) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat es beim verregneten Auftakt zum letzten Rennen der Saison entspannt angehen lassen. Im freien Training zum Großen Preis von Brasilien fuhr der Red-Bull-Pilot aus Heppenheim in 1:25,387 Minuten die drittbeste Zeit am Freitag, Mercedes-Pilot Nico Rosberg (Wiesbaden/1:24,781 Minuten) drehte auf dem 4,309 km langen Kurs in Interlagos in beiden Sessions des Tages die jeweils schnellste Runde. Gesamtzweiter wurde Rosbergs Silberpfeil-Kollege Lewis Hamilton (England/1:25,230).

Vor dem Rennen am Sonntag (17.00 Uhr/RTL und Sky) wurde vor allem das zweite Training von starken Regenfällen begleitet. Am Stadtrand der Millionen-Metropole São Paulo drehten sämtliche Piloten ihre schnellste Runde daher am Vormittag bei leichtem Niederschlag. Der 26 Jahre alte Vettel ging in beiden Sessions erst spät zur ersten gezeiteten Runde auf die Strecke und ließ sich auf der Traditionsstrecke, auf der er im vergangene Jahr seinen dritten WM-Titel perfekt gemacht hatte, noch nicht in die Karten schauen.

Der WM-Zweite Fernando Alonso (Ferrari) aus Spanien belegte den fünften Platz. Nico Hülkenberg (Sauber/Emmerich) wurde Zehnter, Adrian Sutil (Force India/Gräfelfing) schaffte es im Autodromo auf Rang 15.

Nachdem sich Vettel bereits vor vier Wochen zum mit Abstand jüngsten Vierfach-Weltmeister der Geschichte gekürt hat, jagt er beim Saisonfinale eine weitere Bestmarke von Rekordweltmeister Michael Schumacher. Der 44 Jahre alte Kerpener hatte 2004 insgesamt 13 Rennen gewonnen. Dominator Vettel kann seine beeindruckende Serie mit einem weiteren Sieg nun auf neun in Folge ausbauen und den Schumacher-Rekord bei der Anzahl der Saison-Triumphe einstellen.

Der legendäre Alberto Ascari gewann in den 50er Jahren als bisher einziger Pilot neun Rennen in Folge - allerdings nicht in einem Jahr. Der Italiener holte die ersten sechs Siege 1952 und weitere drei in der folgenden Saison. Vettel könnte dieses Kunststück als erster Formel-1-Pilot in einem Jahr vollbringen und sich danach in den wohlverdienten Urlaub verabschieden.