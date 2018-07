Paris (AFP) Der rätselhafte Schütze von Paris schweigt sich über seine Tatmotive bisher aus. Bei einem ersten Polizeiverhör habe Abdelhakim Dekhar sein Schweigerecht in Anspruch genommen, sagte sein Anwalt Rémi Lorrain am Donnerstagabend. Der 48-Jährige könnte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.