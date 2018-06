Straßburg (AFP) Durch eine gewaltige Explosion und einen anschließenden Brand sind am Freitag in Straßburg zwei Menschen schwer und zwei weitere leicht verletzt worden. Anscheinend sei "eine Gasflasche die Ursache für den Unfall", teilte der Sicherheitsdirektor des Départements Bas-Rhin, Jean-Francois Illy, mit. Das Gebäude sei nicht an die Gasversorgung angeschlossen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

