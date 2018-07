Paris (AFP) Das zweitgrößte Transportunternehmen Frankreichs, der Lieferant Mory Ducros mit seinen rund 5000 Angestellten, hat Konkurs anmelden müssen. Die Firma kündigte am Freitag ihre Zahlungsunfähigkeit und einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren an. Es ist einer der größten Konkursfälle in Frankreich seit der Pleite des Haushaltsgeräteherstellers Moulinex mit seinen 5500 Angestellten im Jahr 2001.

