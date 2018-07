Köln (SID) - Fußball-Regionalligist Viktoria Köln ist in großer Sorge um Abwehrspieler Daniel Reiche. Nach einem Kopfballduell im Training mit seinem Mitspieler Henrik Giese am Donnerstag liegt der frühere Bundesligaprofi des VfL Wolfsburg mit Einblutungen im Kopf und einer Schläfenknochenfraktur auf der Intensivstation eines Kölner Krankenhauses. Kurzzeitig bestand offensichtlich sogar Lebensgefahr.

"Es ist viel Blut ins Gehirn gelaufen. Doch die Ärzte haben sich zunächst gegen eine Not-Operation entschieden. Das werten wir als ein gutes Zeichen", sagte Franz Wunderlich, Sportlicher Leiter des Traditionsklubs, am Freitag dem Sport-Informations-Dienst (SID). "Daniel Reiche wird zunächst noch zwei Tage auf der Intensivstation bleiben, schwebt aber zumindest nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Seine Gesundheit steht für uns an oberster Stelle", sagte Wunderlich.