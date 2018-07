Hannover (SID) - Ausrechnet im Bundesliga-Nordderby am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV will Hannover 96 seine chronische Auswärtsschwäche überwinden. "Wir wollen dieses Problem mit Punkten beenden. Ein Sieg würde für Ruhe sorgen", sagte 96-Trainer Mirko Slomka 48 Stunden vor dem Auftritt in der Hansestadt.

Die Niedersachsen haben alle fünf Gastspiele der laufenden Saison verloren und sind nach sieben Pflichtspielen ohne Sieg in Serie in der Tabelle auf den elften Platz abgerutscht. Mit einem Sieg über die "Roten" würde der HSV in der Tabelle am alten Nordrivalen vorbeiziehen.