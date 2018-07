Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. November 2013

47. Kalenderwoche

326. Tag des Jahres

Noch 39 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Cäcilia

HISTORISCHE DATEN

2012 - Der ägyptische Präsident Mohammed Mursi erlässt ein Dekret, wonach bis zur Verabschiedung einer neuen Verfassung keine Rechtsmittel gegen seine Entscheidungen zulässig sind.

2011 - Trotz landesweiter Proteste verabschiedet das südafrikanische Parlament ein Informationsgesetz, das die Veröffentlichung von vertraulichem und geheimem Material mit teilweise drakonischen Strafen bedroht.

2003 - Zwei Selbstmordattentäter sprengen sich in Bakuba sowie in Khan Bani Saad im Irak in die Luft und reißen mindestens 18 Menschen mit in den Tod.

1998 - In New York gewinnt Martina Hingis ihr erstes Masters-Turnier gegen die Amerikanerin Lindsay Davenport.

1993 - Nach 39-jähriger Unterbrechung nehmen Indien und Südafrika ihre diplomatischen Beziehungen wieder auf.

1983 - Der Bundestag stimmt der Aufstellung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen in der Bundesrepublik gemäß NATO-Doppelbeschluss zu.

1963 - Der amerikanische Präsident John F. Kennedy wird während einer Wahlkampfreise in Dallas (Texas) im offenen Wagen erschossen.

1945 - Die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges beschließen, in Berlin eine Sicherheitszentrale für den Luftverkehr einzurichten. Drei Luftkorridore zwischen Berlin und den drei Zonen der Westalliierten werden festgelegt.

1832 - An der Pariser Comédie-Française wird das Versdrama "Le roi s'amuse" von Victor Hugo uraufgeführt.

AUCH DAS NOCH

2001 - dpa meldet: Fast jeder zweite Deutsche unter 45 Jahren würde seine Wohnung gern mit einem Fabelwesen teilen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Forsa-Instituts hätten besonders Hochschulabsolventen gern eine Fee, eine Nixe, einen Kobold oder Zwerg als Mitbewohner.

GEBURTSTAGE

1978 - Jochen Schropp (35), deutscher Moderator und Schauspieler

1958 - Jamie Lee Curtis (55), amerikanische Schauspielerin ("Ein Fisch namens Wanda")

1943 - Billie Jean King (70), amerikanische Tennisspielerin, Nummer eins der Weltrangliste 1966, 1967, 1968 und 1972

1938 - William Kotzwinkle (75), amerikanischer Schriftsteller ("Fan Man")

1913 - Benjamin Britten, britischer Komponist ("Peter Grimes", gest. 1976

TODESTAGE

1988 - Erich Fried, britisch-österreichischer Schriftsteller ("Das Unmaß aller Dinge", geb. 1921

1963 - Aldous Huxley, britischer Schriftsteller ("Schöne neue Welt"), geb. 1894