London (AFP) Der britische Erfinder Tim Berners-Lee, durch dessen Ideen das Internet populär wurde, hat vor einer zu starken "Überwachung" dieses Mediums gewarnt. Das Internet und die sozialen Online-Netzwerke brächten die Menschen dazu, sich verstärkt zusammenzuschließen und "Fehlentwicklungen in allen Ecken der Welt anzuprangern", sagte Berners-Lee am Freitag bei einem Forum seiner World-Wide-Web-Stiftung in London. Durch diese Entwicklung seien "manche Regierungen bedroht", deswegen werde verstärkt zu "Überwachung und Zensur" gegriffen, kritisierte Berners-Lee.

