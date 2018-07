Genf (AFP) Im Atomstreit zwischen dem Iran und dem Westen wird am Freitag in Genf weiter verhandelt. Der iranische Vize-Außenminister Abbas Araktschi sagte in der Nacht am Ende des zweiten Verhandlungstages, in den entscheidenden Streitfragen sei "kein Fortschritt" erzielt worden.

