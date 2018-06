London (dpa) - In einem der spektakulärsten Fälle moderner Sklaverei in London sind die beiden mutmaßlichen Täter überraschend gegen Kaution wieder auf freiem Fuß. Das Ehepaar aus dem Ausland - beide 67 Jahre alt - war on der Polizei unter dem Verdacht festgenommen worden, drei Frauen mehr als 30 Jahre lang gegen ihren Willen im Londoner Stadtteil Lambeth in Sklaverei gehalten zu haben. Nach Angaben der Hilfsorganisation Freedom Charity sind die Opfer "tief traumatisiert" aber in Sicherheit. Die britische Regierung kündigte an, härter gegen Menschenhandel vorgehen zu wollen.

