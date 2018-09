Lausanne (SID) - Der australische Motorradfahrer Anthony West ist wegen eines Dopingvergehens rückwirkend vom 20. Mai 2012 an für 18 Monate gesperrt worden. Der Internationale Sportgerichtshof CAS gab in weiten Teilen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) recht, die gegen die durch den Motorrad-Weltverband FIM verhängte Sperre von einem Monat Einspruch eingelegt und zwei Jahre Suspendierung für West gefordert hatte.

Der 31 Jahre alte West war positiv auf das Stimulans Methylhexanamin getestet worden und hatte dies auf den Genuss eines Energy-Drinks zurückgeführt. West, der in den vergangenen vier Jahren in der Moto2-WM gefahren ist, darf durch die rückwirkend verhängte Sperre in der kommenden Saison wieder Rennen fahren. Seine seit Mai 2012 erzielten Resultate werden aber gestrichen.