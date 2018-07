São Paulo (dpa) - Ein kurzer Abstecher übers Gras und auch Platz eins verfehlt: Sebastian Vettel hat sich beim Auftakttraining zum Großen Preis von Brasilien den Silberpfeil-Piloten Nico Rosberg und Lewis Hamilton geschlagen geben müssen.

Vettel war am Freitag auf dem 4,309 Kilometer langen Formel-1-Kurs in Interlagos über sechs Zehntelsekunden langsamer als Landsmann Rosberg. Der zweimalige Saisonsieger aus Wiesbaden ließ in seinem Mercedes auch seinen Stallrivalen Hamilton um fast eine halbe Sekunde hinter sich.

Fahrer-Vizeweltmeister Fernando Alonso kam im ersten Freien Training in seinem Ferrari auf den fünften Rang vor Mark Webber. Der Australier bestreitet am Sonntag im Red Bull sein letztes Formel-1-Rennen. Nico Hülkenberg belegte beim ersten Abstimmen der Autos in São Paulo in seinem Sauber den zehnten Platz, Adrian Sutil wurde im Force India 15.

Die schwierigen Bedingungen gaben schon mal einen ersten Vorgeschmack auf das, was Vettel & Co im letzten der 19 Saisonrennen erwarten dürfte. Regen hatte die zweitkürzeste Strecke im Rennkalender rutschig gemacht.

Dennoch probierte Vettel sogar für einige Kilometer den Reifen-Prototypen fürs nächste Jahr aus, den Pirelli den Teams zur Verfügung gestellt hatte. "Es regnet und wir haben alle Daten, die wir brauchen, also komm an die Box", funkte ihm der Kommandostand dann aber rasch zu. Vettel wechselte auf die aktuellen Reifen und fuhr bis auf Rang drei vor. In der ersten Hälfte des 90-minütigen Trainings hatte der 26-Jährige keine einzige gezeitete Runde gedreht.

Mit einem Sieg nach 71 Runden am Sonntag würde Vettel die nächste Rekordmarke von Michael Schumacher einstellen, der 2004 insgesamt 13 Saisonläufe für sich entschieden hatte. Nach seiner famosen Serie von acht Erfolgen nacheinander steht Vettel derzeit bei zwölf Siegen in diesem Jahr.

Für Vettels Landsmann Rosberg und dessen britischen Mercedes-Mitstreiter Hamilton geht es unterdessen um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung. Beim ersten Warmfahren für das Finale sah es für die Silberpfeile schon mal gut aus.