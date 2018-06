Berlin (dpa) - Union und SPD wollen heute ihren Streit über zentrale Finanzierungsfragen in der Gesundheitspolitik lösen. Die SPD will unter anderem Zusatzbeiträge abschaffen. Die Union lehnt das ab. Unmittelbar vor Beginn der heißen Phase der Berliner Koalitionsverhandlungen kommt die CSU zu einem zweitägigen Parteitag in München zusammen. Nach den CSU-Wahltriumphen werden die Delegierten Parteichef Horst Seehofer für den Endspurt voraussichtlich demonstrativ den Rücken stärken.

