Washington (AFP) Angesichts der Taifun-Katastrophe auf den Philippinen mit mehr als 5200 Toten hat die Weltbank am Freitag ihre Hilfe um zusätzliche 480 Millionen Dollar (354 Millionen Euro) erhöht - und damit fast verdoppelt. Am Montag hatte Weltbank-Präsident Jim Yong Kim in einem Telefonat mit dem philippinischen Präsidenten Benigno Aquino bereits eine Hilfe von 500 Millionen Dollar angekündigt. Die zusätzliche Geldsumme soll über das bestehende Entwicklungsprojekt der Weltbank zur Verfügung gestellt werden.

