Moskau (AFP) Der russische Außenminister Sergej Lawrow will noch am Freitag zu den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm ins schweizerische Genf reisen. Lawrow wolle dort persönlich an den Gesprächen der 5+1-Gruppe aus den fünf UN-Vetomächsten und Deutschland mit dem Iran teilnehmen, sagte ein Außenamtssprecher in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax. Möglicherweise werde Lawrow auch mit dem Sondergesandten von Vereinten Nationen und Arabischer Liga für Syrien, Lakhdar Brahimi, beraten.

