Chennai (dpa) - Selbst bei seinem größten Triumph zeigte Magnus Carlsen keine überschwänglichen Gefühle. Nachdem der 22-Jährige Viswanathan Anand den Titel als Schach-Weltmeister abgenommen hatte, blieb er erst einmal sitzen und lächelte zufrieden.

"Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich gewonnen habe", sagte der Norweger im indischen Chennai. Davon, dass er Geschichte geschrieben habe, wollte er nichts hören. Und dann entschuldigte er sich auch noch beim Publikum für seinen Sieg über den Lokalmatadoren: "Es tut mir leid, dass das Match so ausgegangen ist."

In der Heimat des jungen Weltmeisters herrschte dagegen Euphorie: "Der König hat zugeschlagen!", jubelte die Zeitung "VG" online und erklärte Carlsens Titelgewinn zum "Sieg, der alles im norwegischen Sport übertrifft". Sechs von zehn Norwegern sollen den Titelkampf verfolgt haben. "Du hast in ganz Norwegen Schachfieber geweckt", stellte Ministerpräsidentin Erna Solberg fest.

Über zehn Partien ging das WM-Turnier, bis der Herausforderer mit einem Remis die notwendigen 6,5 Punkte aus höchstens 12 Spiele beisammen hatte. Dreimal schlug er den "Tiger von Madras", nachdem dieser Fehler gemacht hatte. "Nach Spiel drei und vier habe ich mir keine Gedanken mehr über den Anlass gemacht, sondern einfach Schach gespielt", berichtete Carlsen nach dem über fast fünf Stunden hart umkämpfen Remis am Freitag, als wäre nichts dabei.

Nicht nur am Schachbrett hatte der junge Shootingstar nach kurzer Eingewöhnung lässiger und selbstsicherer gewirkt als sein 43 Jahre alter Gegner. Mit seinen Begleitern tobte er sich an Ruhetagen in Chennai beim Basketball und Fußball aus, während Anand sich ins Hotel zurückzog. Bereits vor dem Turnier galt der "Mozart des Schachs" aus Bærum bei Oslo auch außerhalb Norwegens bei vielen als Favorit. Die Weltrangliste des Internationalen Schachverbands führt das junge Superhirn schon lange an.

Kurz vor seinem 23. Geburtstag am 30. November ist Carlsen mit seiner enormen mentalen Ausdauer und seiner kreativen Spielweise etwas gelungen, was er sich schon mit 13 Jahren vorgenommen hatte: Er hat die Schach-Krone erobert. Auch die indischen Medien zeigten sich beeindruckt von der Leistung des Schachgenies.

Den Rekord als jüngster Weltmeister hat er allerdings verpasst. Sein ehemaliger Trainer, der Russe Garri Kasparow, war 1985 ebenfalls 22 Jahre alt, als er Weltmeister wurde - aber ein paar Monate jünger. Carlsen wird es verschmerzen können, hält er doch einen anderen Rekord: Noch nie wurde die Leistung eines Schachspielers vom Weltverband so hoch bewertet wie seine. Bereits 2009 hat er die Marke von 2800 sogenannten Elo-Punkten geknackt - als fünfter Spieler überhaupt und mit Abstand als jüngster. Im Februar erreichte der Überflieger 2872 Punkte, ein Rekordwert.

"Ich werde erst mal ausruhen, und dann sehen wir weiter", sagte der Inder Anand nach dem abschließende Match sichtlich erschöpft. Dass ihm der Norweger ausgerechnet im eigenen Land die Schach-Krone abgenommen hat, ist bitter - auch Anand ist ein nationales Idol. Für Carlsen dürfte zuhause erst einmal Feiern auf dem Programm stehen, die Presse kündigte schon Siegespartys an. Danach gefragt, lächelte das Schach-Genie wieder nur zurückhaltend. "Ich weiß nicht. Mal sehen". Typisch Carlsen eben.

10. Partie (Sizilianisch):

Weiß: Magnus Carlsen (Norwegen) - Schwarz: Viswanathan Anand (Indien) 0,5:0,5

1.e4 c5; 2.Sf3 d6; 3.Lb5+ Sd7; 4.d4 cxd4; 5.Dxd4 a6; 6.Lxd7+ Lxd7; 7.c4 Sf6; 8.Lg5 e6; 9.Sc3 Le7; 10.0–0 Lc6; 11.Dd3 0–0; 12.Sd4 Tc8; 13.b3 Dc7; 14.Sxc6 Dxc6; 15.Tac1 h6; 16.Le3 Sd7; 17.Ld4 Tfd8; 18.h3 Dc7; 19.Tfd1 Da5; 20.Dd2 Kf8; 21.Db2 Kg8; 22.a4 Dh5; 23.Se2 Lf6; 24.Tc3 Lxd4; 25.Txd4 De5; 26.Dd2 Sf6; 27.Te3 Td7; 28.a5 Dg5; 29.e5 Se8; 30.exd6 Tc6; 31.f4 Dd8; 32.Ted3 Tcxd6; 33.Txd6 Txd6; 34.Txd6 Dxd6; 35.Dxd6 Sxd6; 36.Kf2 Kf8; 37.Ke3 Ke7; 38.Kd4 Kd7; 39.Kc5 Kc7; 40.Sc3 Sf5; 41.Se4 Se3; 42.g3 f5; 43.Sd6 g5; 44.Se8+ Kd7; 45.Sf6+ Ke7; 46.Sg8+ Kf8; 47.Sxh6 gxf4; 48.gxf4 Kg7; 49.Sxf5+ exf5; 50.Kb6 Sg2; 51.Kxb7 Sxf4; 52.Kxa6 Se6; 53.Kb6 f4; 54.a6 f3; 55.a7 f2; 56.a8D f1D; 57.Dd5 De1; 58.Dd6 De3+; 59.Ka6 Sc5+; 60.Kb5 Sxb3; 61.Dc7+ Kh6; 62.Db6+ Dxb6+; 63.Kxb6 Kh5; 64.h4 Kxh4; 65.c5 Sxc5 - Remis

Endstand: Carlsen – Anand 6,5:3,5