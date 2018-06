Wuppertal (dpa) - Paul Biedermann ist bei seiner Rückkehr nach neunmonatiger Wettkampfpause deutscher Kurzbahnmeister über 200 Meter Freistil geworden.

Der Weltrekordler schlug in Wuppertal nach 1:44,17 Minuten an. Damit unterbot der 27-Jährige aus Halle/Saale die Norm für die Kurzbahn-EM in Herning Mitte Dezember. Biedermann hatte allerdings bereits angekündigt, in Dänemark nicht zu schwimmen und sich weiter auf die Langbahn-EM 2014 in Berlin vorzubereiten. Der Weltmeister musste wegen diverser Krankheiten lange pausieren. Zweiter im Rennen wurde Robin Backhaus in 1:44,39 Minuten vor Tim Wallburger (1:44,80).

