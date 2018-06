Madrid (AFP) Spaniens König Juan Carlos hat eine erneute Operation an der Hüfte gut überstanden. Die Entwicklung nach dem Eingriff am Donnerstag sei "zufriedenstellend", teilte die Privatklinik Quirón de Pozuelo de Alarcón in einem Vorort von Madrid am Freitag mit. Der 75-jährige Monarch sei noch am Abend von der Intensivstation in ein normales Krankenzimmer verlegt worden und habe dort gut geschlafen. Er habe auch keine starken Schmerzen, erklärten die Ärzte.

