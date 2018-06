Köln (SID) - Der neue IOC-Präsident Thomas Bach wird am 7. Dezember zur Wahl des künftigen DOSB-Chefs nach Wiesbaden kommen. Dies bestätigte am Freitag Christian Klaue, Pressesprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes, auf Anfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID). Alfons Hörmann, designierter Präsident des DOSB, ist einziger Kandidat bei der Mitgliederversammlung in den Rhein-Main-Hallen.

Thomas Bach, der seit 10. September die Geschicke des IOC bestimmt, wird in Wiesbaden zum DOSB-Ehrenpräsidenten gewählt. Er ist Gründungspräsident des DOSB, der 2006 aus der Fusion des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) und des Deutschen Sportbundes (DSB) hervorging.

Übergangs-Präsident Hans-Peter Krämer kann als prominenten Gast in Wiesbaden auch Hans-Peter Friedrich (CSU) begrüßen, der als Bundesinnenminister für den deutschen Sport zuständig ist.